Nadine Kreuzahler stellt dieses mal unter anderem die Romane "Nina & Tom" von Tom Kummer und "Ein fauler Gott" von Stefan Lohse vor, die sich jeweils auf ihre eigene Art mit dem Tod einer nahestehenden Person auseinandersetzen. Außerdem schauen wir auf die Geschichten hinter Kleinanzeigen und auf die Lesereihe "Nagel mit Köpfen" des Musikers und Künstlers Thorsten Nagelschmidt.



Vieles in dieser Ausgabe von "Quergelesen" dreht sich um den Tod. So zum Beispiel in Stefan Lohses Roman "Ein fauler Gott": Wenn der kleine Bruder stirbt, ist das ein Schock. Wohin mit der Trauer? Vor allem, wenn der Vater nicht da ist und die Mutter selbst genug damit zu tun hat, traurig zu sein?

Auch in "Nina & Tom" geht es ums Sterben. Autor Tom Kummer wurde berühmt, weil er als Hollywood-Reporter Gespräche mit Stars wie Sharon Stone oder Charles Bronson frei erfand. Jetzt hat er sich lieber gleich ganz auf Fiktion verlegt und einen Roman geschrieben. Wobei: ganz ausgedacht ist die Geschichte nicht. Tom Kummer erzählt von der 30 Jahre langen Liebe zu seiner Frau – und von ihrem Sterben.