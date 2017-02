Die traurige Geschichte eines Wunderkinds ist die von William James Sidis: Er konnte schon mit achtzehn Monaten die "New York Times" lesen, beherrschte mit vier Jahren Griechisch und Latein und mit sechs schon zehn Sprachen. Als 10-Jähriger präsentiert er der versammelten staunenden Professorenschaft in Harvard seine Theorie der vierten Dimension, mit elf nimmt er an der Elite-Uni ein Studium auf. Angetrieben wird er dabei von einem stolzen Vater, der zwar die Normalität seines Sohnes behauptet, ihn aber nach neuesten psychologischen Erkenntnissen trimmt und überwacht.



Ständig steht das Wunderkind in der Öffentlichkeit - und sein Versuch, sich als Erwachsener von ihr abzuwenden, eben die vom Vater behauptete Normalität zu leben, kann nur scheitern. Dieser so bewunderns- wie bemitleidenswerte William James Sidis hat als "klügster Mensch aller Zeiten" wirklich gelebt, von 1898 bis 1944. Seine Geschichte zeichnet der dänische Schriftsteller Morten Brask mit viel Liebe zum historischen Detail und Empathie für seinen Titelhelden in "Das perfekte Leben des William Sidis" nach.



Brask springt in Zeiten und Räumen zwischen Williams Aufwachsen im jüdisch-ukrainischen Emigranten-Milieu auf der Upper West Side von New York, seinen Vorträgen in Harvard, gescheiterten Versuchen mit Lehrämtern, unauffälligen Bürotätigkeiten in downtown Boston und seiner Liebe zur kommunistischen Aktivistin Martha Foley, die ihn 1919 nach einer Demonstration als "Rädelsführer" in den Knast bringt.



Der Mann mit dem IQ von geschätzt 250 bis 300 konnte nicht zur Ruhe kommen, wie er wollte. Und als dann auch noch seine große Liebe mit einem anderen weggeht, stirbt er mit nur 46 Jahren an einer Hirnblutung. Es ist Morton Brasks Verdienst "Das Perfekte Leben des William Sidis" in einer Romanhandlung aufzugreifen und fortzuschreiben und damit einen großen Akademiker und Forscher dem Vergessen zu entreißen.