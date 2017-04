- Tour de France - Frankreich vor der Wahl

Donnerstag

Was ist mit den Menschen geworden, die in Frankreich früher mehrheitlich die kommunistische Partei gewählt haben? Wen wählen sie heute? Die Antwort ist so klar wie bedrückend: sie wählen vorrangig extrem-rechts, den Front National. Das ist auch in Reims der Fall, etwa eine Stunde östlich von Paris in der Champagne gelegen. Grassierende Arbeits- und Perspektivlosigkeit treiben die Wähler nach rechts. ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik hat sich in Reims umgesehen.