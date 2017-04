Mi 12.04.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Flucht über die türkische Grenzmauer

Hasan möchte Syrien verlassen. Lange hat er sich dagegen gewehrt. Bis vor zwei Monaten war der Fotograf noch mitten im Krieg: In seiner Heimatstadt Aleppo hat er die Schrecken des Bürgerkrieges festgehalten. Doch nun hat er keine Kraft mehr: "Ich möchte mit meiner Frau in die Türkei. Sie ist schwanger, hier ist es gefährlich. Außerdem haben wir hier nichts mehr. Wir mussten alles in Aleppo zurücklassen."

Hasans Familie ist bereits vor zwei Jahren in die Türkei geflohen. Er und seine Frau wollen zu ihnen. Doch es gibt ein Problem: Die Grenze zur Türkei ist mittlerweile geschlossen. Nur Schwerverletzte kommen noch rüber.

Die Grenze zwischen Syrien und der Türkei ist circa 900 Kilometer lang. Früher dienten lediglich Zäune als Abgrenzung, doch 2015 begann die Türkei mit dem Bau einer Grenzmauer - 520 Kilometer sollen es werden. 300 Kilometer stehen bereits, streng bewacht, wie auch der Rest der Grenze. Die EU hatte in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass die Grenze zu Syrien zu offen sei. Vor allem Terroristen könnten beliebig ein- und ausreisen. Nun sind auch Zivilisten von der Grenzschließung betroffen. Hasan hat bereits fünf Mal versucht in die Türkei zu gelangen. Jedes Mal erfolglos.

Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass zwischen 500.000 und 700.000 Flüchtlinge auf der syrischen Seite der Grenze in Camps ausharren. Viele von ihnen wollen in die Türkei, die wenigsten noch weiter nach Europa, glaubt Hasan. Denn in der Türkei haben viele von ihnen Familienmitglieder, die bereits vor Jahren aus Syrien geflohen sind: "Unser einziges Ziel ist es, unsere Familien zu sehen. Das ist alles. Mehr wollen wir nicht."