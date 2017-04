Wer durch Berlin fährt, kann an allen Ecken und Ende Häuser sehen, die mit Dämmplatten eingepackt werden. Doch der energetische Nutzen dieser Dämmung ist zunehmend umstritten. Immer mehr Mieter widersprechen dieser Modernisierung. So auch im bürgerlichen Schmargendorf, einem Ortsteil von Berlin-Wilmersdorf. Dort wollte eine Mieterinitiative die Baumaßnahme mit Hilfe des Denkmalschutzes verhindern. Doch das geriet zur Behördenposse. Ute Barthel hat die Mieter in Schmargendorf besucht.

Vor zwei Jahren hat das Wohnungsunternehmen Vonovia in der Siedlung in Berlin Schmargendorf mit der Fassadendämmung begonnen. Auch die Holzkastenfenster werden gegen Kunstsstofffenster ausgetauscht. Die Mieter fürchten, dass diese Modernisierung die Mieten in die Höhe treiben wird. Und: Sie halten die Dämmung der 80 Jahre alten Häuser für völlig unnötig.

"Und auch jetzt mussten wir wieder darauf pochen und gucken und morgens auf dem Balkon stehen und den Arbeitern sagen: Hier nicht! Das kostet jedes Mal Kraft und Energie, weil man auch arbeitet. Ich kann mir das eigentlich so nicht leisten. Vor zwei Jahren war es so: Ich bin nach Hause gekommen und hab gedacht: Was ist jetzt passiert, was ist Neues passiert?"

Am Nachbarhaus bringen ein paar Arbeiter bereits Putz auf die Platten. Der Balkon von Katrin Krüger wirkt wie eine Insel, hier gibt es noch keine Dämmplatten. Denn die Mieterin hat sich von Anfang an mit einer einstweiligen Verfügung gegen diese Moderniserung zur Wehr gesetzt. Trotzdem stehen seit zwei Jahren immer wieder Bauarbeiter auf dem Balkon und wollen loslegen.

"Betreten verboten" heißt es auf einem Schild, das Katrin Krüger an ihre Balkontür gehängt hat. Das Haus, in dem sie wohnt, ist komplett eingerüstet. Die Fassade wird mit Styroporplatten wärmegedämmt.

"Ich habe den Landeskonservator, also den Chef des Landesdenkmalamtes, schon im Oktober angeschrieben. Als die hier wieder anfingen, den nächsten Bau einzudämmen, mit Styroporplatten, und zu putzen und so weiter. Und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass, wenn er weiter zuwartet, dass sich dann das Objekt erledigt. Weil: dann ist nichts mehr zum schützen da."

Doch bis die Bezirkspolitiker tätig wurden, verging wieder ein Vierteljahr. In der Zwischenzeit ließ die Vonovia weiter dämmen. Im Spätsommer dann kam ein Zeichen vom Landesdenkmalamt: Ja, die Anlage habe Denkmalwert. Und eine Eintragung in die Denkmalliste sei eingeleitet. Doch man müsse noch weiter prüfen.

Dietrich Worbs gehört dem Denkmalbeirat von Charlottenburg-Wilmersdorf an. Diesen Beirat aus fünf unabhängigen Experten hatten die Mieter auf ihren Fall aufmerksam gemacht. Die Experten empfahlen dem Bezirk in einem Gutachten schon im Januar 2016, den Denkmalschutz bei der Landesbehörde zu beantragen.

Doch das Verfahren zog sich dahin. Die Mieter schrieben an die Bauaufsicht des Bezirks, gingen sogar selbst zur Denkmalschutzbehörde im Wilmersdorfer Amt. Rosemarie Maybauer wollte nachfragen, warum niemand sich um ihre Beschwerden kümmerte.

"Da irrten wir dann durch die Räume und versucht ein Klopfen da überall, bis dann ein netter junger Mann kam, ein Praktikant, und der sagte: Seit Ostern (das war ungefähr im Oktober), also seit Ostern ist hier ungefähr nichts mehr passiert, weil die zuständigen Damen krank sind. Und dann lagerten alte Unterlagen in den Kartons, zeitlich sortiert, in den Büros."

Inzwischen hat die Behörde einen neuen Leiter. Oliver Schruoffeneger ist der zuständige Stadtrat. Er bedauert die Verzögerung. Doch auch wenn die Mitarbeiterinnen gesund und fleißig gewesen wären, hätten sie die Wärmedämmung nicht verhindern können:

"Man braucht dafür keine Baugenehmigung. Und das macht es den Behörden fast unmöglich, den Fuß in die Tür zu kriegen. In der Sekunde, wenn der Denkmalschutz festgesetzt ist, kann man rechtlich argumentieren."

Doch die Siedlung war noch nicht in die Denkmalliste eingetragen. Erst dann wäre das möglich gewesen, einen Baustopp zu verfügen. Und so sah sich die Vonovia vollkommen im Recht, wie sie uns schriftlich mitteilt:

"Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat uns im September 2016 nach Prüfung unserer Planungen bestätigt, dass unser Bauvorhaben mit baukulturellen Belangen vereinbar ist."

Inzwischen hat die Vonovia den Denkmalwert der Häuser weggedämmt. Vor einigen Tagen kam die niederschmetternde Nachricht: Die Dämmung und der Austausch der originalen Holzkastenfenster hätten die Bauten zu stark verändert; für den Denkmalschutz sei es nun zu spät.

Anwohner wütend: "Was ist das für ein Laden?"

Mieter Fred Grätz ist empört: "Was ist denn das für ein Landesdenkmalamt, was informiert es darüber, dass laufend sukzessive Hauseingang für Hauseingang gedämmt wird, und praktisch ihre Grundlage, um überhaupt etwas denkmalwürdig zu erklären, sichtlich dahinschwindet, und die zugucken und sagen: Na, wir müssen prüfen. Was ist denn das für ein Laden?"

Und aus dem Laden, dem Landesdenkmal heißt es vom zuständigen Abteilungsleiter Hubert Staroste nur noch entschuldigend: "Es ist immer fatal, wenn wir in so ein laufendes Verfahren hineingezogen werden. Das bedeutet immer erhebliche Probleme. Klar. Aber wie gesagt: Ein Prüfverfahren erfordert einen gewissen Zeitrahmen, und der liegt in der Regel bei zwei bis drei Monaten. Das ist ja auch passiert, und das hat dann zu dem Ergebnis geführt, dass in der Zwischenzeit einiges vollzogen wurde, was dem potenziellen Denkmal nicht gut getan hat."

Die Mieter hingegen sind frustriert, weil sie das Recht auf ihrer Seite wähnten. Doch im Wettlauf gegen die langsamen Behörden war der Vermieter einfach schneller, wie Katrin Krüger enttäuscht feststellt:

"Es werden Tatsachen geschaffen, um Dinge zu umgehen und zu sagen: Denkmalschutz lohnt sich nicht mehr. Weil so viel gedämmt wurde."

Sie befürchtet, dass der Fall der Schmargendorfer Siedlung Schule machen könnte. Nach dem Motto: Wer schnell genug Fakten schafft, muss sich um den Denkmalschutz keine Sorgen mehr machen. Die Dämmplatten rücken auch immer näher an ihren Balkon heran. Der Nachbarbalkon ist schon komplett eingepackt in Styropor.