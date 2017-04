Do 13.04.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Sexpositive Partys

Sexpartys sind in Berlin wirklich keine Neuheit. Den KitKat Club in Kreuzberg gibt’s schon seit über 20 Jahren. Dort geben sich Leute - egal welcher Sexualität - in knappen Outfits ihren Gelüsten hin. In letzter Zeit macht sich in Berlin allerdings eine neue Generation von Sexpartys breit: sie nennen sich "The House of Red Doors", "Pornceptual" und "Polymotion" und bezeichnen sich selbst als sexpositive Partys. Inforadio-Reporterin Henrike Möller hat sich das mal näher angesehen - und war als erstes bei der "Polymotion" im "About Blank" am Ostkreuz.

Chantal streicht sich über den nackten, runden Bauch und bringt dann ihr Hundehalsband in Szene. Topfit ist die 20-Jährige nicht mehr. Vor der Polymotion war sie schon auf einer anderen Veranstaltung. Das kuschelige Polstersofa im Eingangsbereich vom About Blank sieht einladend aus, aber schlappmachen ist nicht. Die Sexpositive Party ist ihr Wochenhighlight. Sie wirft einen entschlossenen Blick in Richtung Tanzfläche: Ob wohl jemand eine Leine dabei hat?