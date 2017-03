Mo 20.03.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Neue Lösung für das 'Horrorhaus'?

Als "Horrorhaus" machte vor zwei Jahren ein Mietshaus in Schöneberg bundesweit Schlagzeilen. Denn urplötzlich wurde das Haus von Menschen aus Mittel- und Ost-Europa bevölkert, bis zu 200 Menschen waren es am Ende, die in die leerstehenden Wohnungen eingezogen waren. Die Zustände waren chaotisch, es gab Spannungen untereinander, die Polizei war im Dauereinsatz. Und die Alt-Mieter fragten sich: Was soll das? Will uns der Eigentümer auf diese Weise aus dem Haus treiben, damit er es sanieren und verkaufen kann? inforadio-Reporter Wolf Siebert hat dieses Haus und seine Bewohner seit damals begleitet. Er wollte mehr über die Eigentümer wissen. Dies die Dokumentation seiner Recherche.

Der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg will von seinem gesetzlich verankerten Vorkaufsrecht Gebrauch machen, falls das Haus Grunewaldstraße 87 verkauft wird. Das sagte Baustadtrat Jörn Oltmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag dem rbb. Oltmann begründete diese Entscheidung damit, dass das Haus in einem Milieuschutz-Gebiet liege.

Mehr zum Thema Grunewaldstraße 87 in Berlin-Schöneberg - Chronologie eines Niedergangs Viel Geld wollte der neue Besitzer aus der Grunewaldstraße 87 in Schöneberg herausholen. Eine Weile lang funktionierte das, auf Kosten des Hausfriedens und der Bausubstanz. Von Wolf Siebert

"Wir werden uns das ganz genau ansehen und eine gute Lösung für die Mieterinnen und Mieter versuchen zu erreichen", sagte Oltmann im Gespräch mit rbb-Inforadio. "Wenn wir ein Vorkaufsrecht haben, wird zum Verkehrswert gekauft. Allerdings müsse der Eigentümer das Haus nicht verkaufen, sagte Oltmann.

Bis zu 200 Wanderarbeiter einquartiert