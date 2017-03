Mo 13.03.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Einzige Hoffnung ist die Rückkehr

Müdigkeit, Depressionen, Abgeschlagenheit - vielen Geflüchteten geht es schlecht, denn ihre Situation geht vielerorts nicht voran. Sie wohnen in großen Unterkünften, warten auf den Asylbescheid. Zum Deutschkurs dürfen sie noch nicht und auch sonst gibt es nicht zu tun. Das Leben steht auf Pause. Viele halten diesen Zustand in Deutschland - weit weg von der Familie - nicht mehr aus. Sie wollen zurückkehren in ihre Heimat. Doch nicht immer ist das so einfach. rbb-Reporterin Viktoria Kleber hat drei Geflüchtete über mehrere Monate lang begleitet.

Für die Irakerin Alvin, ihren Mann Mervan und seinen Cousin Khalil ist ihre Flucht nach Europa zum Alptraum geworden. Ihre Asylverfahren kommen nicht voran; sie leben in einer Flüchtlings-Massenunterkunft. An Schlaf ist Nachts nicht zu denken. Sie sind zur Untätigkeit verdammt - einen Deutschkurs dürfen sie nicht machen, solange sie nicht anerkannt sind. Arbeiten dürfen sie ebenfalls nicht, obwohl sie nichts lieber als das täten. Mervan ist von Beruf Heizungsmonteur, Khalil ist gelernter Konditor.

Für die drei jungen Iraker gibt es schon seit Monaten nur noch einen Gedanken: Raus aus Deutschland, zurück in ihre Heimat, und das so schnell wie möglich.

Alle drei stammen aus Hassaka, einer Stadt im Osten Syriens. Als der Krieg begann, flüchteten sie in den Nordirak, in die autonome Region Kurdistan. Später wagten sie den Weg nach Deutschland. Ein Schlepper lockte sie mit vielen Versprechungen: in Deutschland gebe es für Flüchtlinge kostenlos schöne Wohnungen, Arbeit und Autos. Dass das alles nicht stimmte, sahen sie erst hier. Heute schüttelt Mervan den Kopf darüber, wie naiv sie waren, all das zu glauben.



Die Schwierigkeiten gehen weiter

Jetzt wollen sie nur noch zurück, doch die Schwierigkeiten gehen weiter. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten unterstützt zwar Geflüchtete, die zurück in ihre Länder wollen. Doch für eine legale Ausreise braucht es legale Papiere. Wer die nicht hat, kann nur illegal ausreisen - mit Schleppern. Bei Alvin kommt hinzu, dass sie hochschwanger ist. Ein Flug scheidet also aus. Sie bleiben in Berlin, wo der kleine Ahmad am 22. April 2016 auf die Welt kommt. In der Massenunterkunft wird es jetzt noch schwieriger - das Baby schreit nachts und weckt andere Kinder auf, die ebenfalls schreien. An Schlaf ist dann auch für die Erwachsenen nicht mehr zu denken.

"Ich habe mit Deutschland gebrochen"