- Wie umgehen mit dem Moscheeverband DITIB?

Kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Meldung über den Moscheeverband DITIB Schlagzeilen macht: Da geht es um Spitzelvorwürfe gegen Imame, es geht um antisemitische Hetze in den sozialen Netzwerken, und immer wieder um den Einfluss der türkischen Regierung auf den islamischen Dachverband in Deutschland. Die politischen Konflikte in der Türkei sind längst in Deutschland angekommen - auch in der Berliner Sehitlik-Moschee. Eine Reportage von Ursula Voßhenrich.

An 11. Dezember 2016 gab es in der Sehitlik-Moschee turnusgemäß Vorstandswahlen. Stimmberechtigt war die Mitgliederversammlung. Neuer Gemeindevorstand ist seitdem Süleyman Kücük. Schon seit seiner Kindheit kennt er die Sehitlik-Moschee und hat auch in den letzten Jahren ehrenamtlich hier gearbeitet. Seine Wahl war nicht unumstritten: Amtsvorgänger Ender Cetin hat die Sehitlik-Moschee zu einem renommierten und offenen Haus gemacht.

Hierher kamen in den letzten Jahren nicht nur Hunderte von Schulklassen und Besuchergruppen, hierher kamen Christen und Juden, Nichtgläubige, Lesben und Schwule. Der Vorstand der Sehitlik-Moschee war das Gesicht eines zwar konservativen, aber toleranten türkischen Islams in Berlin. Auf der Kandidatenliste im Dezember fehlte der Name Ender Cetin. Für den Islam-Referenten von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Friedmann Eißler, ein klarer Fall: “Da wird fast ein kompletter Moschee-Vorstand ausgewechselt, offenbar auf Druck von Beamten aus der Türkei, die da Einfluss nehmen. Es ist bekannt, dass in den Statuten in der Satzung von DITIB festgelegt ist, dass etwa der Vorsitz des Beirats durch einen hohen türkischen Staatsbeamten besetzt ist. Das heißt, die Weisungen kommen aus der Türkei.“

Was wird sich unter Kücük ändern?

Schließlich sind ja auch sämtliche DITIB-Imame türkische Staatsbeamte, die von der Türkei bezahlt werden. Süleyman Kücük kennt diese Vorwürfe, weist sie aber vehement zurück. Er beteuert, dass er alle Aktivitäten seines Vorgängers weiterführen will. Fast alle zumindest. Der Kontakt zu Lesben- und Schwuleninitiativen wird wohl abkühlen. Und mit den Vertretern der Gülenbewegung würde er nicht sprechen, wie er umständlich erklärt.



Senat hält sich zurück

Derweil will sich zum Thema DITIB aus der Berliner Politik weder der zuständige Kultursenator Lederer noch irgendjemand von der Berliner SPD äußern. Schließlich geht es auch um ein besonderes Projekt, das man nicht gefährden will: den Aufbau eines Instituts für Islamische Theologie in Berlin, und da ist die DITIB vorgesehen für den Beirat, erklärt der Integrationsbeauftragte des Senats, Andreas Germershausen: “Da sind wir in einer sehr schwierigen Situation, weil der Aufbau der Theologie sehr wichtig ist und da wird man genau prüfen, wie sich die DITIB verhält. Ich glaube der Senat muss sein Verhältnis zur DITIB prüfen wegen der starken Einflussnahme aus der Türkei.“ Süleyman Kücük verbreitet unterdessen bewusst Zweckoptimismus: “Wir sind da auch in guten Gesprächen mit dem Senat seit den Gesprächen zum Bau des Lehrstuhls für islamische Theologie, aber auch was den Staatsvertrag angeht. …und alles andere würde mich sehr überraschen." Auch wenn DITIB kein einfacher Partner ist, an Gesprächen mit dem Verband geht derzeit wohl kaum ein Weg vorbei.

Infobox: Die Sehitlik-Moschee Die Şehitlik-Moschee wurde zwischen 1999 und 2005 auf dem historischen Türkischen Friedhof am Columbiadamm im Bezirk Neukölln von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) auf dem Gelände eines Vorgängerbaues gleicher Nutzung errichtet. Ihren Namen übernahm die Moschee vom Türkischen Friedhof, der bereits im Jahr 1866 als Diplomatenfriedhof angelegt worden war. Das von Şehit (dt. Märtyrer) abgeleitete Şehitlik bedeutet hier Friedhof. Die Moschee dient den Muslimen der angrenzenden Ortsteile, vor allem Neukölln und Kreuzberg, als Gebetsstätte, die Gebetssprache ist vor allem Türkisch, abhängig vom Anlass auch Arabisch. Daneben finden in der Moschee auch die meisten Begräbniszeremonien der islamischen Gemeinde Berlins statt, die Toten werden anschließend auf den Landschaftsfriedhof Gatow oder in die Heimat des Verstorbenen überführt, da der Türkische Friedhof direkt an der Moschee ebenso wie die muslimischen Grabfelder des Neuen Garnisonfriedhofs ausgelastet sind.



