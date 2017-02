Der Wunsch nach eigenen Kindern erfüllt sich nicht für jeden so ohne weiteres. Fast 10 Prozent der deutschen Paare bleiben ungewollt kinderlos. Doch mit Hilfe der Reproduktionsmedizin ist mittlerweile vieles möglich. Und dafür gehen die Betroffenen nicht selten bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. "Wie weit sollte man gehen? – Ein eigenes Kind um jeden Preis?"





Die Behandlung hatte es dann in sich - körperlich wie auch seelisch war sie eine Belastung: Täglich Hormon-Spritzen bis zum Eisprung, dann in die Klinik, dort wird das Ei unter Vollnarkose entnommen, befruchtet, später wieder eingesetzt. Und dann beginnt da Bangen.

2 Kinder bei insgesamt nur 3 Versuchen, das schlägt jede Statistik, das ist der Sekretärin und dem Verwaltungsbeamten klar. In ihrem Bekanntenkreis gibt es mehrere Paare, die mehr als 3 In-Vitro-Versuche hinter sich haben und immer noch kein Kind in den Armen halten. - Die Kunstfertigkeit der Ärzte und Labormitarbeiter ringt ihnen immer noch tiefe Dankbarkeit ab. Doch wie weit wären sie gegangen, wenn es nicht so schnell geklappt hätte? - Darüber, sagt das Paar, haben sie nie nachgedacht.

Kinderwunschpaare auch über finanzielle Hilfen aufzuklären, findet der Berliner Reproduktionsmediziner Heribert Kentenich wichtig. Er ist Leitender Arzt in der wohl größten Berliner Fruchtbarkeitsklinik, im "Fertility Center" in Westend. - Grenzen für die Kinderwunschbehandlung gibt es viele, sagt Kentenich.

Allerdings: Die Ausbeutung und den Missbrauch von Billig-Leihmüttern in Südostasien und Osteuropa lehnt der Fruchtbarkeits-Fachmann ab. Eine Legalisierung in Deutschland, so meint er, könnte den Missbrauch eindämmen. - Nach Kentenichs Auffassung ist reproduktionsmedizinisch also erlaubt, was - empirisch belegt - den Beteiligten nicht schadet, sondern nützt. - Diese Formel zieht auch der katholische Moral-Theologe Andreas Lob-Hüdepohl zu Rate, wenn er die ethischen Grenzen assistierter Fortpflanzung abstecken soll.