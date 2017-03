In der aktuellen Ausgabe widmet sich das Medienmagazin u.a. dem Kampf gegen Fake-News und berichtet, wie ARD und ZDF bei Online-Recherchen aufrüsten. Zum Thema kommt u.a. die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Birgit Stark zu Wort. Wir fragen beim Springer-Konzern nach, was er gegen die Inhaftierung des Welt-Journalisten Deniz Yücel unternimmt. Außerdem im Programm: Arte wird 25 und begeht diesen Anlass mit einer neuen Reportagereihe.

Die Themen dieser Ausgabe:

Mit "Fact Fox" gegen "Fake News": ARD und ZDF rüsten bei Online-Recherche auf

Studiogespräch mit O-Tönen von

Gudrun Riedl, Redaktionsleitung "BR24" und Entwicklerin "Fact Fox"

Stefan Primbs, Projektteam "BR Verifikation"

Peter Frey, Chefredakteur ZDF

Von Filterblasen und Echokammern - Interviews zu neuen Studien mit:

Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Wissenschaftlicher Referent am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg

Prof. Dr. Birgit Stark, Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

#FreeDeniz - Stellungnahme des Axel Springer-Verlags

Wie ist der aktuelle Stand bei der Inhaftierung des Welt-Journalisten Deniz Yücel? Was unternimmt der Springer-Konzern, um seinen Journalisten aus der Haft zu bekommen?

ARTE mit mehr Re:levanz durch mehr Re:portagen unter dem Label Re:



ARTE verstärkt im Umfeld seines 25. Geburtstags (30. Mai 1992) mit einem einstelligen Millionenbudget deutlich sein Reportageangebot. Ab 13. März 2017 wird werktäglich immer um 19:45 Uhr eine halbstündige, aktuelle Reportage unter dem Label "Re:“ über das Leben und den Alltag der Menschen in Europa gesendet.