So 26.02.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- Die Radio-100-Story

Vor 30 Jahren ging das erste Privatradio "Radio 100" in Berlin an den Start. Wie entstand dieses nichtkommerzielle Radioprojekt und warum scheiterte es bereits nach vier Jahren? Was ist aus den Machern geworden? Mit welchen Aktionen, Events wird das Jubiläum gefeiert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich u.a. das aktuelle Medienmagazin. Im Studio kommen dazu ehemalige Radio-100-Macher zu Wort.