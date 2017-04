Sa 15.04.2017 | 07:55 | Kultur

- 'Kopfkino' in der Neuköllner Oper

Nehme ich die Wohnung - oder ist sie zu teuer? Liebe ich ihn oder sie - oder doch nicht? Soll ich - soll ich nicht? Jeder lebt mit verschiedenen Stimmen in seinem Kopf, bei dem einen schreit die Vernunft besonders laut, bei dem anderen das innere Kind. Aber was, wenn die Stimmen sich ständig so laut streiten, dass man nichts mehr entscheiden kann? Davon handelt das neue Musical an der Neuköllner Oper. "Kopfkino" von Peter Lund und Thomas Zaufke feierte gestern Premiere und unsere Kulturreporterin Nadine Kreuzahler war dabei.

Der Kampf mit den inneren Stimmen - in "Kopfkino" wird er nicht nur als Party und Dauer-Talkshow, sondern vor allem als Problem-Wohngemeinschaft dargestellt. Lennart ist - gerade erwachsen, aber total unerfahren - weg von seiner Familie in einem badischen Kaff und auf WG-Zimmer-Suche in Berlin. Keine leichte Aufgabe mit sechs Quälgeistern im Kopf.

Etwas laut, aber schmissig