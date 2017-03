Fr 24.03.2017 | 07:25 | Kultur

- Wider den Zeitgeist: Martin Walser wird 90

Er ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Schriftsteller - das ist unstrittig. Martin Walser hat mit seinem Werk das Bild der Bundesrepublik entscheidend mitgeprägt. Anfang des Jahres stand er auf einer Rangliste der 500 wichtigsten Intellektuellen auf Platz 1. Und das, obwohl - oder weil - er mit seinen Worten immer wieder heftige Kritik auf sich gezogen hat. Am Freitag feiert Walser seinen 90. Geburtstag. Was macht ihn aus, was wird bleiben? Sein Biograph Jörg Magenau nennt ihn einen "Stimmungsavantgardisten, der voraus fühlt, wo die virulenten Punkte in der Gesellschaft sind".

Am 24.März vor 90. Jahren wurde der Schriftsteller Martin Walser in Wasserburg am Bodensee geboren. Walser zählt zu den großen Namen der Nachkriegsliteratur. Die Gruppe 47 um Heinrich Böll und Günter Grass lud ihn seit 1953 regelmäßig zu ihren Treffen ein. Mit dem Roman "Ehen in Philippsburg" schaffte Walser 1957 seinen Durchbruch. Die Novelle "Ein fliehendes Pferd" 1978 wurde einer seiner größten Publikumserfolge. Es folgten seit 2008 unter anderem: "Ein liebender Mann", "Muttersohn", "Ein sterbender Mann", "Ein springender Brunnen", sein autobiographischer Roman über seine Kindheit am Bodensee am Kriegsende, und kurz vor seinem 90.Geburtstag sein Alterswerk "Statt etwas oder der letzte Rank".



Einige Romane wurden verfilmt, Anfang der 50er schrieb er einige Hörspiele. Walser sorgte

auch für Kontroversen. In seiner Dankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels prägte er den Begriff "Auschwitz-Keule", und er musste sich gegen den Vorwurf rechtfertigen, ein "geistiger Brandstifter" zu sein.