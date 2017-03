Sa 11.03.2017 | 07:55 | Kultur

- 'Phillip Boa and the Voodooclub' im Huxleys

Phillip Boa - Jahrgang 1963 - gründete 1985 die Band "Phillip Boa and the Voodooclub". Als Sänger, Gitarrist und Komponist ist er der Kopf der Gruppe. 1989 gelang der Band mit ihrer Musik aus Avantgarde-Pop und Independent-Music der Durchbruch. Heute zählen "Phillip Boa and the Voodooclub" zu den renommiertesten deutschen Bands. Am Freitagabend spielten "Phillip Boa and the Voodooclub" im Huxleys in Berlin. Nadine Kreuzahler hat sich unter die Fans gemischt.