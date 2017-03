Die Hamburger haben die Elbphilharmonie - Berlin hat bald den Pierre Boulez Saal. Zumindest ist für beide Säle derselbe internationale Superstar auf dem Gebiet der Akustik verantwortlich. Der Countdown läuft, am Samstag wird der neuen Kammermusiksaal in der Französischen Straße in Berlin-Mitte eröffnet. Wie wird er wohl klingen? Das war ja auch eine der spannendsten Fragen in Hamburg. Kulturreporterin Elise Landschek hat schon mal gehorcht.