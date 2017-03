Mi 01.03.2017 | 12:55 | Kultur

- Der 'Calypso-King' wird 90

Harry Belafonte verkaufte mehr als 100 Millionen Platten mit Songs wie "Island in the Sun" oder "Matilda", spielte in mehr als 40 Filmen mit - und immer engagierte er sich auch politisch, bis heute. An der Seite von Martin Luther King Jr. kämpfte er für schwarze Bürgerrechte in den USA, mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika und als Unicef-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan. USA-Korrespondent Kai Clement gratuliert Harry Belafonte zum 90. Geburtstag.