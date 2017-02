Di 14.02.2017 | 11:55 | Kultur

- Berlinale-Tipp: I Am Not Your Negro

Reiner Veits persönlicher Filmtipp am fünften Berlinale-Tag ist ein Dokumentarfilm, der viel erzählt und in dem vieles für sich alleine spricht. Raoul Peck rekapituliert in "I Am Not Your Negro" die Geschichte des Rassimus in den USA parallel zum Erstarken der Bürgerrechts-Bewegung, angeführt von Aktivisten wie Martin Luther King, Malcom X und dem hierzulande eher wenig bekannten Medgar Evers.





Selten nur ist ein Film, der vermeintlich einen historischen Blick zurück wirft, derart brennend aktuell wie die Dokumentation "I Am Not Your Negro"von Raoul Peck.



Filmdatenblatt Berlinale-Sektion Panorama - I Am Not Your Negro Mehr über den Dokumentarfilm von Raoul Peck und weitere Aufführungstermine während der 67. Berlinale



Peck rekapituliert die Geschichte des Rassimus in den USA parallel zum Erstarken der Bürgerrechtsbewegung, angeführt von Aktivisten wie Martin Luther King, Malcom X und, dem hierzulande eher wenig bekannten Medgar Evers. Alle drei fielen Mordanschlägen zum Opfer. Opfer schwarz. Täter weiß. Die tragende und treibende Hauptfigur im Film ist jedoch der schwarze, schwule amerikanische Autor James Baldwin, beziehungsweise dessen Texte. Und Ausschnitte aus Diskussionen und Fernsehsendungen, in denen Baldwin explizit Stellung bezog.



James Baldwin ist seit knapp 30 Jahren tot, doch die Text-Collage aus bislang unveröffentlichen Notizen und Briefen Baldwins, Vorarbeiten für das nie vollendete Buch "Remember This House" könnte kraftvoller, kämpferischer und selbsbewusster kaum sein. Sie versammelt kaum bequeme Wahrheiten über schwarzes Leben in den USA, das sich in den letzten Jahrzehnten im Grundsätzlichen kaum geändert hat - und zeichnet zugleich ein Bild von der verlorenen Unschuld des weißen Amerika. Originaltöne von Baldwin und dessen Texten, gelesen von Samuel L. Jackson, gehen oft nahtlos ineinander über und sind eine glasklar sachlich analysierte Zustandsbeschreibung, des Jetzt und des Damals gleichermaßen.

Belegt immer wieder mit Fotos und Filmen von Bürgerrechtsprotesten und Polizeieinsätzen seit den 50er Jahren bis sozusagen gestern, waren doch erst vor ein paar Wochen noch die Nachrichten voller Berichte über von weißen Polizisten erschossene farbige Amerikaner. Und mit Ausschnitten aus Fernsehsendungen, in denen James Baldwin sich oft weißer Arroganz gegenüber sah, die mokiert monierte, dass bei Baldwin alles immer einer Frage der Rasse sei und auf Diskriminierung reduziert würde.



Eine Dokumentation, die viel erzählt und in der vieles für sich alleine spricht. "I Am Not Your Negro" von Raoul Pecks ist übrigens für einen Dokumentarfilm-Oscar nominiert.