So 12.02.2017 | 13:04 | Kultur

- Großes Kino: Moritz Bleibtreu

Vor genau 10 Jahren wurde Sam Gabarskis Film "Irina Palm" zu einem der ganz großen Berlinale-Lieblinge. In diesem Jahr stellte er seinen neuen Film "Es war einmal in Deutschland" vor, basierend auf Michel Bergmanns Roman "Die Teilacher". Moritz Bleibtreu spielt die Hauptrolle im Film, einen trickreichen jüdischen Wäscheverkäufer und KZ-Überlebenden – direkt nach Ende des zweiten Weltkriegs in Deutschland. Alexander Soyez hat mit Moritz Bleibtreu über den Film gesprochen, der mit viel Witz aus einer Zeit erzählt, in der es nichts mehr zu Lachen gab.