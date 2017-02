Der traditionsreiche Theater-Standort am Berliner Kurfürstendamm ist gesichert. Der Investor Cells und Theater-Chef Woelffer haben sich auf einen Kompromiss geeinigt: Cells will nach dem Abriss der alten Theater eine neue Bühne bauen lassen und dafür 3,3 Millionen Euro investieren. Allerdings werde es künftig nur noch eine Bühne geben, nicht mehr zwei. Außerdem werde das Theater im Untergeschoss liegen. Woelffer sagte im Inforadio, dies sei die beste Lösung, um den Betrieb weiterzuführen. Der Streit sei damit beigelegt.

Nach dem Streit um eine Zwangsräumung dürfen die Berliner Ku'damm-Bühnen an ihrem Standort bleiben.

Wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag erklärte, soll an dem traditionsreichen Theater-Standort am Berliner Kurfürstendamm eine neue Bühne gebaut werden. Die Spielstätte sei damit dauerhaft für mindestens 30 Jahre gesichert, so der Kultursenator.

Doch statt der bisher zwei Bühnen am Ku'damm soll es in Zukunft nur noch eine Bühne im Untergeschoss des Hauses geben. Bereits am Montag war dem rbb bekannt geworden, dass der Chef der Theater, Martin Woelffer, sich mit dem Investor "Cells Bauwelt GmbH" geeinigt habe.