So 19.02.2017 | 09:11 | Kultur

- Falco wäre 60 geworden

Die Österreichische Post gibt eine Briefmarke heraus, eine Sonderedition seiner Hits, ein Film und ein Musical erinnern an ihn - und das alles nur, weil Johann Hölzel heute 60 geworden wäre. Oder besser gesagt, Falco. Unser Korrespondent in Wien, Stephan Ozsváth erinnert an den österreichischen Ausnahmekünstler.