Making of - wie die Illusion ins Kino kommt

Wenn man heute den Abspann eines Filmes sehen will, braucht man Sitzfleisch, minutenlang werden Namen und Tätigkeiten aufgelistet, die man sich kaum erklären kann. Der Grund: Die Filme werden immer aufwendiger digital bearbeitet von Firmen auf der ganzen Welt. Eine renommierte dieser Firmen sitzt in Berlin-Kreuzberg und heißt "Rise FX". Hier wurde unter anderem an Harry Potter, Cloud Atlas oder Iron Man 3 gearbeitet. Anke Burmeister hat die Firma besucht. Inforadio-Hörer können die Special-Effect-Macher besuchen.