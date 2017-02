Die Schauspielerin Inge Keller ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 93 Jahren in Berlin. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus dem Bekanntenkreis von Inge Keller bestätigt. Ein Nachruf auf die, wie sie es selbst einmal ausdrückte: "diensthabende Gräfin der DDR" von Monika Burghard.



Die große alte Dame des Deutschen Theaters – alle haben sie so genannt. Darin schwang Verehrung, darin schwang aber vor allem auch respektvolle Distanz: Inge Keller war eine gebieterische Erscheinung. Streng wirkte sie, und auch ein bisschen herb. Sie hielt Abstand, so schien es. Vielleicht hätte sie es gern anders gehabt, lieber eine lockere Ausstrahlung gehabt. Aber dem war nicht so.

Sie wirkte eben nicht komisch, die Inge Keller, die sich selbst gern als "höhere Tochter" bezeichnete - aus dem bürgerlichen Friedenau, die in der Provinz spielte und dann in Berlin mit Horst Kaspar, mit Kortner, mit O.E. Hasse - und die unbedingt ans Deutsche Theater wollte. 1950 war es so weit. Mit ihrem damaligen Mann, dem späteren Politkommentator Karl-Eduard von Schnitzler ("Der Schwarze Kanal"), wechselte Inge Keller nicht nur die Wohngegend. Sie ging in die junge DDR und bekannt sich zu dem Staat. Der Wechsel wurde honoriert mit einem festen Engagement am Deutschen Theater, mit guten und sehr guten Rollen, mit dem Nationalpreis.

Inge Keller war eine erstklassige Schauspielerin und eine überzeugte DDR-Bürgerin. Manchmal stand eins dem anderen im Wege. "Ich bekam die Genehmigung, 1971 immer herüber und hinüber zu fahren, weil ich am Deutschen Theater brach lag. Das waren die mageren Jahre. Es war die Zeit, wo das artistische Theater gebraucht wurde und nicht das Sprechtheater", sagte Inge Keller. Für diese Reisemöglichkeit, diesen Pass, so Inge Keller in einem Interview, habe sie Dinge getan. Sie ließ das Ende des Satzes offen. Auf die Frage "Künstlerische Dinge?", die knappe Antwort wie ein Pistolenschuss: "Nein". Keine weiteren Nachfragen.