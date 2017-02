So 05.02.2017 | 09:11 | Kultur

- Der Künstler Olafur Eliasson wird 50

Er ist einer der international erfolgreichsten Künstler: der Däne Olafur Eliasson. Bekannt geworden durch seine spektakulären Installationen auf der ganzen Welt, ist er jetzt auch noch in die Jury der diesjährigen Berlinale berufen worden - und das quasi zu seinem 50. Geburtstag. Den nämlich feiert Eliasson, der ohnehin seit vielen Jahren in Berlin lebt, an diesem Sonntag. Ein Portrait von Inforadio-Kulturreporterin Simone Reber