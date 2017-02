Fr 17.02.2017 | 06:25 | Kultur

- Großes Kino: Matti Geschonnek

Mit "Boxhagener Platz" hatte Matti Geschonnek schon vor sieben Jahren eine Art DDR-Heimatfilm und Familiengeschichte auf der Berlinale. In diesem Jahr nun zeigt er ebenfalls in der Berlinale Special-Reihe wieder eine familiäre DDR-Aufarbeitung mit seiner Verfilmung von Eugen Ruges Roman "In Zeiten des abnehmenden Lichts". Kinoreporter Alexander Soyez hat Matti Geschonnek zum Gespräch getroffen.