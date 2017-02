Di 14.02.2017 | 07:25

- Nein, ich wollte es nicht auch!

"One Billion Rising" - so heißt der internationale Aktionstag für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen am 14. Februar. Denn laut einer UN-Statistik wird jede dritte Frau in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung. Wer jetzt gleich wieder an ferne Länder, Fremde und Flüchtlinge denkt, liegt falsch, sagt Inforadio-Redakteurin Martina Schrey in ihrem Kommentar.