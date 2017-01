Und wieder ein Anschlag in Istanbul. 39 Besucher eines Clubs sind in der Neujahrsnacht getötet worden, heute hat der IS die Tat für sich beansprucht, acht Verdächtige sind festgenommen worden. Es war der vierte Anschlag in der Türkei innerhalb von drei Wochen, der achte in Istanbul in einem Jahr. Und ein Ende ist nicht abzusehen, befürchtet unser Kommentator Reinhard Baumgarten.