Bild: dpa

Übersicht - Jamaika-Aus: Chance oder Scherbenhaufen?

Eine mögliche Jamaika-Koalition auf Bundesebene ist geplatzt - und jetzt schieben sich die Parteien gegenseitig die Schuld zu. Wie geht es jetzt weiter? Das versuchen wir in verschiedenen Beiträgen und Interviews zu klären.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen Anlass für einen Rückzug. Falls es zu Neuwahlen kommen sollte, sei sie bereit, ihre Partei erneut in den Wahlkampf zu führen, sagte die CDU-Vorsitzende am Montagabend in einem ARD-"Brennpunkt". Eine Minderheitsregierung, "die von Stimmen aus der AfD abhängig wäre", schloss sie aus. In so einem Fall wären Neuwahlen der bessere Weg, sagte Merkel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Parteien eindringlich zu einem neuen Anlauf für eine Regierungsbildung auf. Die SPD bekräftigte aber ihr Nein zu einer großen Koalition. Wie es nun weitergeht, ist völlig offen.

Die FDP hatte die Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen am späten Sonntagabend überraschend abgebrochen und Merkel damit in die schwerste Krise ihrer zwölfjährigen Amtszeit gestürzt. Gleichwohl versicherte die Kanzlerin am Montag, sie habe in dieser Situation nicht an Rücktritt gedacht: "Nein, das stand nicht im Raum. Ich glaube, Deutschland braucht nun Stabilität", sagte sie im ZDF.

Steinmeier mit Schlüsselrolle