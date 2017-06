Frage 5:

Hier wurden die meisten Studioaufnahmen der Harry-Potter-Filme gedreht - in den Warner-Studios in Leavesden. Hier steht die fünfjährige Sophia vor dem Tor der Zauberschule Hogwarts. Wie hieß der Direktor der Schule in Band eins bis sechs?

a) Severus Snape

b) Phineas Nigellus Black

c) Albus Dumbledore