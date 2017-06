Di 20.06.2017 | 13:45 | Interviews

- Ethische Leitplanken für 'Autonomes Fahren'

Der Trend zum autonomen Fahren ist nicht mehr aufzuhalten, auch wenn noch unzählige Fragen offen sind. Beispiel: Ein Auto mit drei Insassen fährt auf drei Fußgänger zu - plötzlich versagen die Bremsen. Sollen die Fußgänger überfahren werden, oder soll der Computer das Auto in eine Betonwand am Straßenrand steuern, was den Tod der Insassen bedeuten würde? Mit diesen und ähnlichen Fragen befasst sich eine Ethik-Kommission, die am Dienstag erste Zwischenergebnisse vorgestellt hat. Gabriele Intemann aus unserem Hauptstadtstudio war bei der Präsentation dabei.

Infos im www bvmi.de Den kompletten Bericht der Ethikkommission können Sie hier herunterladen.

Autos sollten sich nur selbst steuern dürfen, wenn das die Sicherheit auf den Straßen erhöht. Darauf legt eine Expertengruppen Wert, die für die Bundesregierung am Dienstag Leitlinien für automatisiertes und vernetztes Fahren vorgelegt hat. Die Technik solle Unfälle so gut wie unmöglich machen, heißt es darin. Wenn die Risikobilanz insgesamt positiv sei, stünden "technisch unvermeidbare Restrisiken" dem nicht entgegen.

Hersteller bei Haftung stärker in der Pflicht

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte in Berlin, die Kommission unter Leitung des früheren Verfassungsrichters Udo Di Fabio habe Pionierarbeit geleistet. Das Ministerium hatte die Runde eingesetzt.



Ihr Bericht empfiehlt etwa, dass im Falle eines Unfalls Sachschaden stets vor Personenschaden geht und dass mögliche Opfer nicht nach Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen unterschieden werden. Bei der Haftung würden die Hersteller demnach stärker in die Pflicht genommen, für ethisch bedenklich halten die Experten eine vollständige Vernetzung und zentrale Steuerung sämtlicher Autos.