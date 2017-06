- SPD-Steuerpläne: 'Kein großer Wurf'

Der Eingangssteuersatz ist der Anteil, den man vom ersten zu versteuernden Euro an oberhalb der Nullzone als Steuer abführen muss. Es handelt sich also um den niedrigsten Grenzsteuersatz. Beim Spitzensteuersatz handelt es sich dagegen um den höchsten Grenzsteuersatz. Dieser bleibt in der Regel für höhere Einkommen konstant.

Derzeit liegt er bei 42 Prozent und wird bei ledigen Steuerzahlern mit einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 54.058 € erhoben. Für jeden Euro, den man mehr als diese Summe verdient, zahlt man also 42 Cent Einkommensteuer. Bei Verheirateten liegt die Grenze für den Spitzensteuersatz bei 108.116 €.



Noch höher als der Spitzensteuersatz liegt die sogenannte "Reichensteuer": Übersteigt das jährlich zu versteuernde Einkommen einer Person 250.731 Euro, gilt der eigentliche höchste Spitzensteuersatz von 45 Prozent. Alles, was über diese Grenze hinaus geht, unterliegt diesem Steuersatz. Für Ehepaare ist auch hier wieder der doppelte Betrag in Höhe von 501.462 Euro als Grenze vorgesehen.