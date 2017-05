"Wir schließen Steuererhöhungen grundsätzlich aus" - dieses Versprechen formulierte die CDU auf ihrem letzten Parteitag. Auch Steuersenkungen wurden ins Auge gefasst, aber nicht fest vereinbart. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht Spielraum für eine Entlastung von 15 Milliarden Euro. Konkret festgelegt ist nichts, das Wahlprogramm ist noch in Arbeit. Der Wirtschaftsflügel allerdings macht Druck: Er fordert massive Entlastungen.



Die CSU will konkreter werden: In einem Beschluss vom September werden milliardenschwere Entlastungen durch geringere Steuertarife, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, höhere Pauschbeträge und der Kampf gegen die kalte Progression versprochen. Parteichef Horst Seehofer kündigte die "größte Steuersenkung aller Zeiten" an.