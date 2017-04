- Bundeswehrsoldat unter Terrorverdacht

In Bayern ist ein Bundeswehr-Offizier wegen Terrorverdachts festgenommen worden, das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Der 28-Jährige soll einen Anschlag geplant haben. Dafür gab er sich als syrischer Flüchtling aus und stellte unter falschem Namen einen Asylantrag. Die Ermittler vermuten, dass der Mann Flüchtlinge in einem schlechten Licht erscheinen lassen wollte und ein fremdenfeindliches Motiv hatte. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg fragt sich, warum der Täter nicht schon früher vom Dienst suspendiert wurde.



Der 28 Jahre alte Soldat wurde bei einem Lehrgang im unterfränkischen Hammelburg festgenommen. Er war im französischen Illkirch stationiert. Aufgefallen war er bereits vor fast drei Monaten in Wien, weil er eine scharfe Waffe in einer Toilette vor den Sicherheitskontrollen auf dem Flughafen versteckt hatte. Als er die Pistole aus ihrem Versteck in einem Putzschacht holen wollte, war er am 3. Februar von den österreichischen Behörden festgenommen, aber nicht in Haft genommen worden. Für die Waffe besaß der Soldat keine Erlaubnis. Die Pistole hatte er nach dpa-Informationen nicht von der Bundeswehr. Üblicherweise werde so eine Tat mit einer Geldstrafe geahndet, zumal der Mann unbescholten gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft in Wien mit.