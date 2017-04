Do 27.04.2017 | 12:45 | Interviews

- Fluggastendaten-Speicherung zur Terrorabwehr

Vor vier Jahren haben sich die EU-Staaten auf das Fluggastdaten-Gesetz verständigt: Daten wie Name des Reisenden, Flugziel, Adresse, Zahlungsart und vieles mehr sollen fünf Jahre lang gespeichert werden und zwar ohne Anlass. Gegen ein solches Fluggastdaten-Abkommen mit Kanada legte das Europaparlament 2014 Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof ein. Der hat bisher in der Sache noch nicht entschieden. Das kümmert die Bundesregierung aber nicht: Sie will das Fluggastdatengesetz heute Abend durchs Parlament bringen. Thomas Jarzombek, Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion für Digitale Agenda, verteidigt das Vorgehen im Gespräch mit Oliver Rehlinger: Die Fluggastdaten-Speicherung sei wichtig zur Terrorabwehr.