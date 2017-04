Am 16. April findet in der Türkei das Referendum über einen radikalen Umbau der türkischen Verfassung statt. Welche Auswirkungen hätte eine mögliche Verfassungsänderung? Darüber wird am Dienstag in einem Inforadio-Forum im Berliner Maxim-Gorki-Theater diskutiert. Moderiert wird die Debatte von Dietmar Ringel - und von Esra Kücük, sie leitet das Gorki-Forum und hat ihre Stimme in Deutschland abgegeben. Als Folge des Wahlkampfs in Deutschland fürchtet sie eine erneut entflammte Türkei-Feindlichkeit.