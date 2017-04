Do 13.04.2017 | 15:25 | Interviews

- Haben Tafel-Mitarbeiter Spenden veruntreut?

Der Vorwurf wiegt schwer: Mitarbeiter der Lebensmittelausgabe "Laib und Seele" an Bedürftige sollen sich selbst an den Spenden bedient haben. Insbesondere hochwertige Markenwaren und Hygieneartikel stünden bei einzelnen Helfern in Reinickendorf hoch im Kurs, berichten RTL und bild.de. "Laib und Seele" mitgegründet hat rbb-Redakteurin Friederike Sittler. "Für uns arbeiten 1.300 Ehrenamtliche, und es gibt immer mal wieder solche Vorwürfe - meist unbegründet", berichtet Sittler, die auch im Beirat der Aktion sitzt. Allen Vorwürfen werde akribisch nachgegangen, betont sie.

Die Berliner Tafel hat interne Prüfungen gegen ehrenamtliche Mitarbeiter einer Reinickendorfer Ausgabestelle eingeleitet. Sie sollen Waren für Bedürftige in die eigene Tasche gesteckt haben, anstatt sie auszuteilen. Zuerst hatte das RTL-Magazin "Punkt 12" berichtet. Um welche der 45 Berliner Filialen es sich handelt, wollte Tafel-Sprecherin Antje Trölsch zunächst nicht sagen. "Wir wissen, um welche Stelle es geht, möchten diese aber erst benennen, wenn weitere Erkenntnissen vorliegen", sagte Trölsch am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Tafel distanziert sich