Do 13.04.2017

- Haftbefehl - aber nicht wegen des Anschlags

Die Bundesanwaltschaft hat bisher keinen Beleg dafür, dass der festgenommene Iraker an dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund beteiligt war. Dennoch wurde Haftbefehl beantragt - allerdings nicht wegen des Anschlags, sondern weil er sich im Irak der Terror-Miliz Islamischer Staat angeschlossen haben soll. Für die Ermittlungen zum Bus-Anschlag sei das ein Rückschlag, erklärt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg: "Jetzt muss man zurück auf Los."

Der nach dem Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund festgenommene Iraker hat offenbar nichts mit dem Anschlag zu tun. Zwar beantragte der Generalbundesanwalt am Donnerstag Haftbefehl gegen den 26-Jährigen wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Strafverfolger erklärten aber auch: "Die Ermittlungen haben bislang keinen Beleg dafür ergeben, dass der Beschuldigte an dem Anschlag beteiligt gewesen ist." Sicherheitskreise erklärten, es werde in alle Richtungen ermittelt.



Iraker soll Einheit kommandiert haben

Der Iraker Abdul Beset A. werde verdächtigt, sich spätestens Ende 2014 dem IS angeschlossen zu haben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Er soll demnach im Irak das Kommando über eine Einheit von etwa zehn Personen gehabt haben, die für die Vorbereitung von Entführungen, Verschleppungen, Erpressungen und Tötungen zuständig gewesen sei. Zudem soll er an Kämpfen des IS beteiligt gewesen sein. Im März 2015 sei er in die Türkei ausgereist und von dort aus Anfang 2016 weiter nach Deutschland. Auch in Deutschland habe er Kontakt zu IS-Mitgliedern gehalten. Der Mann soll noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der über den Haftantrag zu entscheiden hat.



Ermittelt wird in alle Richtungen