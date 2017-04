Borussia Dortmund droht das Aus in der Fußball-Champions-League: Einen Tag nach dem Anschlag auf den BVB-Teambus unterlagen die Westfalen am Mittwoch dem AS Monaco mit 2:3. Der CDU-Politiker Thorsten Hoffmann ist Mitglied im Bundestags-Innenausschuss - und BVB-Fan. Er sagte im Inforadio, das Spiel habe für das Team eine große mentale Herausforderung dargestellt. Dennoch sei die Ansetzung richtig gewesen. Und er betonte, es müsse in alle Richtungen ermittelt werden. Bekennerschreiben könnten gefälscht sein.