Do 13.04.2017 | 07:45 | Interviews

- Es grünt so grün in Marzahn

Auch wenn das Wetter derzeit nicht gerade nach Gartengensus im Freien ruft: heute beginnt sie, die IGA in Berlin. Bis zum 15. Oktober 2017 dreht sich in den Gärten der Welt in Marzahn alles um das Motto "Ein MEHR aus Farben“ - in Zahlen: auf 104 Hektar Fläche gibt es in den kommnden sechs Monaten mehr als 5.000 Veranstaltungen. Worin wird sich die IGA 2017 von ihren Vorgängerinnen unterscheiden? Und welche thematische Rolle spielt Berlin? Das fragen wir Katharina Lohmann, Geschäftsführerin der IGA Berlin.