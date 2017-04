Mi 12.04.2017 | 07:25 | Interviews

- Was bringen die Änderungen an der Kreisgebietsreform?

Nach heftiger Kritik aus den Landkreisen und kreisfreien Städten hat die Brandenburger Landesregierung bei der Kreisgebietsreform deutlich zurückgerudert: Statt des geplanten Riesen-Lausitzkreises mit drei Landkreisen und der bislang kreisfreien Stadt Cottbus wird es künftig zwei Landkreise in Südbrandenburg geben. Die rot-rote Landesregierung will zudem auf die Fusion der wirtschaftlich starken Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming verzichten. Damit würde die Zahl der Kommunen von derzeit 18 auf 12 reduziert. Wir sprechen mit Dr. Dietlind Tiemann (CDU), Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel. Wie bewertet sie die Änderungen an der Kreisgebietsreform?





Die rot-rote Landesregierung hat die geplante Brandenburger Kreisgebietsreform nach heftigen Protesten aus den Landkreisen und kreisfreien Städten deutlich eingedampft. Aus der im Koalitionsvertrag vereinbarten Kreisreform, mit der die Zahl der 18 Kommunen halbiert werden sollte, wird ein "Kreisreförmchen". Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick: