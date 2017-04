- Kreisgebietsreform wird reformiert

Die brandenburgische Landesregierung reagiert auf Kritik und überarbeitet die geplante Kreisgebietsreform. Der heftig umstrittene Großkreis Niederlausitz kommt nun offensichtlich doch nicht. Das verkündete Brandenburgs Innenminister Schröter in Potsdam.

Nach heftiger Kritik aus den Landkreisen und kreisfreien Städten rudert die Brandenburger Landesregierung bei der Kreisgebietsreform deutlich zurück: Statt des geplanten Riesen-Lausitzkreises mit drei Landkreisen und der bislang kreisfreien Stadt Cottbus solle es künftig zwei Landkreise in Südbrandenburg geben, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Die rot-rote Landesregierung will zudem auf die Fusion der wirtschaftlich starken Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming verzichten. Damit würde die Zahl der Kommunen von derzeit 18 auf 12 reduziert.