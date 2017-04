- Weniger Hinrichtungen - mehr Todesurteile

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat ihren Jahresbericht 2016 zur Todesstrafe vorgestellt. Hier einige Zahlen:



- 104 Staaten haben die Todesstrafe vollständig abgeschafft.



- In 30 Staaten wird die Todesstrafe nicht mehr angewendet, steht aber noch im Gesetz.



- In 7 Staaten gilt die Todesstrafe nur noch für außergewöhnliche Straftaten wir Kriegsverbrechen.



- Allein seit Beginn 1990er Jahre haben mehr als 60 Länder die Todesstrafe für alle Delikte abgeschafft.



- 57 Staaten halten an der Todesstrafe bis heute fest.



- In 13 Staaten wurde die Todesstrafe für Drogendelikte angewandt.



- In nur 4 Ländern wurde seit 1990 die Todesstrafe wiedereingeführt: Gambia, Papua-Neuguinea, Nepal und Philippinen. Die Philippinen und Nepal verzichten inzwischen wieder auf die Höchststrafe.



- 2016 wurden in 55 Staaten 3117 Todesurteile gesprochen.



- In mehr als 20 Staaten wurden im vergangenen Jahr Menschen hingerichtet.



- Amnesty hat aber nur für 19 Länder genaue Zahlen erfasst. Zusammen wurden dort 1031 Menschen hingerichtet.



- Die Zahl der Hinrichtungen in China wird auf mehrere Tausend geschätzt - mehr als in allen anderen Ländern der Welt zusammen.

(Quelle: dpa)