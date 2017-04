Di 11.04.2017 | 09:25 | Interviews

- Nordkorea droht mit Gegenschlag

Am Dienstag berät Nordkoreas Parlament. Die Volksversammlung ist nominell das höchste Machtorgan des international isolierten Staates. Sie tritt aber nur ein- oder zweimal jährlich zusammen, um Beschlüsse der Staatsführung zu billigen. Angesichts wachsender Spannungen nach den nordkoreanischen Raketentests hatten die USA am Wochenende Stärke demonstriert und Kriegsschiffe in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel entsandt. Dr. Rüdiger Frank, Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität Wien, hält Nordkorea für berechenbar. Trump sei der größere Unsicherheitsfaktor.



Nach Raketentests durch Nordkorea hatten die USA am Wochenende mit der Verlegung des Flugzeugträger "USS Carl Vinson" sowie seiner Begleitschiffe in Richtung Korea begonnen. Die Gruppe von Schiffen war am Samstag nach Angaben des US-Militärs am Samstag in Singapur nach Norden ausgelaufen, um im westlichen Pazifik Position zu beziehen.

Demonstration der Stärke

Die Maßnahme wird als Demonstration der Stärke der USA gegenüber der kommunistischen Regierung in Pjöngjang verstanden. Sie löste in der Region auch die Besorgnis eines möglichen Militärschlags gegen Nordkorea aus. Die Verlegung der Flugzeugträger-Gruppe zeige, wie ernst die USA die Sicherheitslage auf der Halbinsel sähen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums vor Journalisten.

Allein 2016 unternahm Nordkorea zwei Atomwaffentests und 24 Raketentests. Experten schließen nicht aus, dass die Regierung in Pjöngjang in wenigen Jahren Raketen mit atomaren Sprengköpfen und einer Reichweite bis in die USA besitzen wird. Das will Washington auf jeden Fall verhindern und fordert, dass Nordkorea sein Programm einstellt.

Präventivangriff gegen Nordkorea nicht ausgeschlossen

US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Präventivangriff gegen Nordkorea nicht ausgeschlossen. Es könnte möglich sein, dass die USA vorbeugende militärische Schritte ergreifen müssten, wenn die Bedrohung durch das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm eine Stufe erreiche, die ein Handeln erfordere, sagte Tillerson am Freitag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Zuvor hatte er die stark militarisierte Grenze an der Pufferzone zwischen den beiden rivalisierenden Koreas besucht.