In der Türkei wird am Ostersonntag über das umstrittene Verfassungsreferendum abgestimmt. In Deutschland waren rund 1,4 Millionen hier lebende Türken ebenfalls zur Wahl aufgerufen. Hier endete die Frist bereits am gestrigen Sonntag. Laut Umfragen in der Türkei gibt es ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen JA und NEIN (51 % NEIN, 49% JA). Atila Karabörklü, stellvertretender Vorsitzender der türkischen Gemeinde Deutschlands (TGD), sieht eine enorme Spaltung der in Deutschland lebenden Türken. Die Stimmung sei gereizt.