- Junge Flüchtlinge prostituieren sich

In Berlin prostituieren sich immer mehr junge Flüchtlinge. Dabei handelt es sich überwiegend um junge Männer aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran, wie mehrere Hilfsorganisationen dem Inforadio bestätigten. Die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin, John, forderte, dass diese Flüchtlinge besser betreut werden. Die Grünen-Politikerin Bayram sagte im Inforadio, es brauche dringend Projekte, die sich der jungen Männer annehmen.

Immer mehr junge Flüchtlinge in Berlin prostituieren sich - das haben mehrere Hilfsorganisationen dem Inforadio bestätigt. Es handelt sich überwiegend um junge Männer aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran. Den Angaben zufolge hat sich die Zahl der betreuten Jugendlichen im vergangenen Jahr vervielfacht. Die Hilfsorganisationen, aber auch Politiker machen mangelnde Betreuung für diese Entwicklung verantwortlich.

Die Grünen-Politikerin Canan Bayram sagte am Montag im Inforadio, es brauche dringend Projekte, die sich der jungen Männer annehmen. Auch die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Barbara John, forderte, dass den Betroffenen attraktive Alternativen aufgezeigt werden. Viele junge Flüchtlinge wollten Geld für sich oder ihre Familien verdienen. Das Problem sei, dass Flüchtlinge, die 18 Jahre alt seien, aus dem Hilfesystem für Jugendliche herausfielen. Sie dürften weder arbeiten, noch zur Schule gehen.

Nach Angaben von John ist das Problem nicht neu. Bereits Anfang der 1990er Jahre, als viele bosnische Flüchtlinge in Berlin waren, sei die Prostitution ein Thema gewesen, sagte die frühere Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Nötig sei professionelle Hilfe. "Wir müssen ihnen ein Ausstiegsszenario anbieten, das attraktiv für sie ist", sagte John.

Die Prostitution wird - so die Inforadio-Recherche - meist über Internetforen organisiert. Aber auch auf der Straße findet die Kontaktaufnahme statt. Im Berliner Tiergarten habe sich eine regelrechte Szene entwickelt. Manche Flüchtlinge sind dem Bericht zufolge minderjährig, die meisten gerade erwachsen geworden.



Als Hauptursache sehen die Hilfsvereine mangelnde Unterstützungsangebote. Sobald die Flüchtlinge 18 Jahre alt seien, würden viele aus dem Hilfesystem für Jugendliche herausfallen. Diana Henniges vom Verein "Moabit hilft" sagte, sie habe schon mehrfach 16- und 17-jährige Afghanen betreut, die sich an verschiedenen Orten in Berlin prostituiert hätten.