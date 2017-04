- Eine Reise, die die Welt veränderte

Ganz geheim steigen Lenin und seine Frau vor genau 100 Jahren, am 9. April 1917 in Zürich als Emigranten in einen Zug. Als gefeierte Revolutionäre kommen sie in Russland an. Was blieb hängen aus der Schweiz - außer dem Gestank einer Wurstfabrik? Es war eine Reise, die "historisch" zu nennen wohl nicht übertrieben ist. Wir blicken zurück mit Inforadio-Redakteur Harald Asel.

Was hatte Lenin in die Schweiz verschlagen? Er war 1914 in Galizien (damals Teil des österreichischen Kaiserreiches, heute Südpolen) vom Ausbruch des Krieges überrasch worden. Als feindlicher Ausländer wurde er festgenommen, durfte aber schließlich mit seiner Frau Nadeschda Krupskaja und deren Mutter in die Schweiz ausreisen.



Lenin und seine Frau, Nadeschda Krupskaja (Archiv)

Doch das Exil schmeckte Lenin überhaupt nicht - jedenfalls nicht im übertragenen Sinn. Schweizer Schokolade und die Bibliotheken hatten es dem Flüchtling Wladimir Uljanow zwar angetan. Aber ansonsten hat der Russe das bürgerliche Leben in Bern und Zürich schnell satt. Im März 1917 schreibt er genervt an eine Freundin: "Wir fürchten, dass es uns nicht so bald gelingen wird, aus der verfluchten Schweiz herauszukommen." Die Furcht ist unbegründet. Uljanow, besser bekannt als Lenin, verpasste zwar die Februarrevolution in Russland und den Sturz des letzten Zaren. Doch mit deutscher Hilfe schaffte er es rechtzeitig in die Heimat zu seiner eigenen Revolution.



Ehemaliges Wohnhaus von Lenin in Zürich (AD: 1977)

Warum genehmigte Deutschland die Reise?