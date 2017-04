- Assad und die Zukunft Syriens

Der Raketenangriff der USA auf einen syrischen Militärflughafen hat international scharfe Reaktionen hervorgerufen, vor allem bei Russland, dem engsten Verbündeten des syrischen Diktators Assad. Eine diplomatische Lösung der Krise scheint in weite Ferne gerückt. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, betont im Gespräch im Martin Krebbers, der Schlüssel zur Lösung des Konflikts liege in Moskau.

Die USA streben nach ihrem Angriff auf einen Militärstützpunkt nun auch den Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad an. Ein Regime-Wechsel sei neben dem Kampf gegen die IS-Islamisten und dem Zurückdrängen des iranischen Einflusses eine der Prioritäten der Regierung von Präsident Donald Trump in dem Bürgerkriegsland, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, in einem CNN-Interview und deutete damit einen Kurswechsel in Washington an. "Wir sehen kein friedliches Syrien mit Assad."

Noch vor wenigen Wochen hatte Haley erklärt, anders als für die Vorgänger-Regierung unter Barack Obama habe ein Sturz Assads für die USA keinen Vorrang mehr.