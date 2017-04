In der Stadt Daraa beginnen Proteste, nachdem Sicherheitskräfte eine Gruppe von Jungen festgenommen hatten, die gegen die Regierung gerichtete Graffiti an eine Wand ihrer Schule gemalt haben sollen. Die Demonstrationen weiten sich auf die Hauptstadt Damaskus aus.

Am 18. März erschießen Sicherheitskräfte bei einem Protest in Daraa vier Menschen - was Aktivisten als die ersten Toten des Aufstands bezeichnen. Die landesweiten Demonstrationen gehen weiter, ebenso die Maßregelungen seitens der Regierung von Präsident Baschar al-Assad.