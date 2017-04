Berlin soll fahrradfreundlicher werden. Wie genau, das haben heute SPD, Linke und Grüne vorgestellt. Zuvor hatten sich Senatsvertreter mit Verbänden und der Initiative Volksentscheid Fahrrad an einen Tisch gesetzt, um ein gemeinsames Konzept hervorzubringen. Unsere landespolitische Reporterin Susanne Gugel fasst die wichtigsten Punkte zusammen, mit ihr spricht Heiner Martin.



Ab dem Jahr 2019 sollen jährlich 51 Millionen Euro zusätzlich in die Fahrradinfrastruktur der Hauptstadt fließen. Ziel ist, den Anteil des Radverkehrs an allen zurückgelegten Wegen innerhalb der Umweltzone auf 30 Prozent anzuheben. Im gesamten Land Berlin soll der Anteil von derzeit 13 Prozent auf 20 Prozent steigen.



Hierfür sollen nicht nur neue Radwege entstehen sondern vor allem die bestehenden ausgebaut und abgesichert werden. Zudem sollen binnen acht Jahren 100.000 zusätzliche Radstellplätze entstehen. Diese sollen zur Hälfte an den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs gebaut werden, damit zum Beispiel Fahrräder sicher an der nächsten S- Bahnstation abgestellt werden können.