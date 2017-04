Was muss geschehen, damit endlich jemand dem Horror in Syrien ein Ende macht? Diese Frage drängt sich vielen auf, wenn sie die schrecklichen Bilder nach dem Giftgasangriff vom Dienstag sieht. Die Politologin Kristin Helberg hat lange in Damaskus gelebt. Sie sieht in den Angriffen auch eine Botschaft Assads: Er kann machen, was er möchte. Dem Westen wirft sie vor, untätig zu bleiben - aus Angst davor, das nach Assad der IS in Damaskus säße: Denn der bedrohe auch den Westen, Assad töte 'nur' Syrer, so die westliche Denkweise.